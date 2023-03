Arrivano gli infermieri dall’estero Ma mancano le case da affittare

Per far fronte alla carenza di personale in strutture assistenziali per anziani, saranno utilizzati infermieri che arrivano dall’estero, in particolare dal Sud America. L’operazione – anticipata nei mesi scorsi dal Carlino – vede come protagonista la cooperativa Coopselios, confermando l’arrivo di infermieri per strutture del distretto guastallese. Ma emerge un annoso problema: il reperimento di alloggi in cui questi operatori dovranno abitare. Le difficoltà nel reperire alloggi da affittare sono notevoli, così come è emerso nell’inchiesta del Carlino su questo tema, a livello provinciale.

"Si cercano spazi da mettere a disposizione per poter essere affittati – spiega l’avvocato Annamaria Terenziani (foto), presidente di Confedilizia, associazione dei proprietari di case – per accogliere operatori destinati a lavorare sul territorio". E punta l’attenzione sul potenziale utilizzo di edifici pubblici, che invece sono in totale disuso: "Situazione ben conosciuta dal Comune, che avrebbe la possibilità di sistemare immobili adattabili alla locazione, ma che ora risultano in disuso. Non sfugge ai guastallesi – continua la Terenziani – come sono da anni chiusi e abbandonati l’ex asilo Pollicino di via Costa (foto), l’ampia area dell’ex asilo infantile di via Cisa Ligure, la scuola elementare di San Girolamo, l’edificio ex sede della Pretura e Sezione del tribunale in corso Garibaldi… Il Comune potrebbe poi farsi promotore della ristrutturazione del grande edificio di corso Prampolini, già sede della Cassa Rurale ed Artigiana, divenuto di EmilBanca con sede in Bologna nonché dell’antico seminario vescovile, da anni abbandonato e che si trova, per la maggior parte inutilizzato, in centro a Guastalla. Lo stesso Comune potrebbe ricercare altra destinazione per l’edificio dell’ex Centro di addestramento professionale voluto da monsignor Bagnoli ed ex oratorio cittadino, ormai trasferito a Pieve di Guastalla. Ci auguriamo che i sei milioni di investimenti che il Comune annuncia per opere di riqualificazione siano destinati anche ad alcuni di questi immobili".

Di recente l’ente pubblico locale ha annunciato l’intenzione di investire fondi pubblici nell’ex asilo di via Costa, destinato ad alloggi. Ma servirà tempo per arrivare al risultato finale. Inoltre il vicesindaco Ivan Pavesi ha spiegato come l’ex asilo di via Cisa Ligure o altre edifici di competenza di enti pubblici possano essere potenzialmente adattati allo scopo. Ma occorrerebbero finanziamenti che, per ora, il Comune non ha a disposizione.

a.le.