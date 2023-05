Arrivano i carabinieri, salta il furto alla Levante Bike di Brescello

Brescello (Reggio Emilia), 12 maggio 2023 - L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di sventare un furto di biciclette che era in corso in una rivendita situata sulla ex Statale della Cisa, a Sorbolo Levante di Brescello. E’ accaduto verso le 3,30 della scorsa notte. La pattuglia del 112 in transito in quella zona ha notato movimenti sospetti nei pressi del negozio Levante Bike, a Sorbolo, già in passato colpito da furti. I militari si sono avvicinati per un controllo, con i ladri che a quel punto hanno deciso di scappare. Sul posto sono stati rinvenuti due furgoni con le portiere aperte e le chiavi inserite. Uno dei veicoli doveva forse servire per abbattere la vetrata, mentre l’altro sarebbe stato usato per caricare il bottino. Si è poi scoperto che i due furgoni erano stati rubati alcune ore prima da una carrozzeria, dove era in riparazione. I ladri hnno abbattuto una cancellata per entrare nel cortile della carrozzeria e rubare i due veicoli. Per entrare nella rivendita di bici, invece, i ladri hanno danneggiato il motore elettrico del cancello automatico. Sono in corso accertamenti dei carabinieri del nucleo radiomobile per risalire agli autori del tentato furto.