Arrivano i carabinieri, fallisce l’assalto al bancomat

Furto fallito, grazie all’arrivo dei carabinieri, al bancomat del Banco Bpm in via San Lorenzo di Salvaterra.

Mercoledì notte i militari dell’Arma di Casalgrande e della sezione radiomobile, allertati da un cittadino, verso mezzanotte si sono prontamente portati sul posto.

Quattro malviventi travisati hanno tentato di far esplodere lo sportello bancomat Bpm.

I malintenzionati sono scappati a bordo di una macchina nera. Nell’intera zona, anche nel territorio della limitrofa provincia di Modena, sono iniziate le ricerche della banda che aveva manomesso la telecamera di videosorveglianza e forzato lo sportello Atm.

Avevano inserito all’interno del dispositivo un panetto esplosivo – chiamato in gergo ’marmotta’ – poi abbandonato sul posto senza essere fatto esplodere.

Nella frazione di Salvaterra è intervenuto anche il personale specializzato del nucleo artificieri del reparto operativo-nucleo investigativo del comando provinciale di Bologna per la messa in sicurezza dell’ordigno inesploso.

Fortunatamente non è stato rubato nulla.

Sono ora in corso le indagini da parte dei militari per individuare i responsabili del tentato colpo. Lo scorso giugno era stato invece fatto esplodere il bancomat sempre del Banco Bpm in via San Lorenzo.

I ladri, agendo di notte, erano fuggiti con il bottino.

Il raid era stato messo a segno attraverso la deflagrazione che aveva di conseguenza gravemente danneggiato lo sportello. Avevano rubato i soldi contenuti all’interno.

L’altra notte non è andata così: il blitz è stato evitato grazie al solerte arrivo dei carabinieri.

m. b.