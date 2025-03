Arrivano i King’s Singers. Maestri del canto a cappella

I King’s Singers sono tra i migliori complessi vocali al mondo, apprezzati per i loro virtuosismi e il fascino che accompagnano gli spettacoli. Stasera (con inizio alle 20.30) al Teatro Municipale Valli, per la Stagione dei Concerti. Il successo di questo gruppo inglese si basa su un organico fisso di sei cantori: due controtenori, Patrick Dunachie e Edward Robert Button; un tenore, Julian Gregor; due baritoni, Christopher Bruerton e Nicholas Ashby; e un basso, Piers Connor Kennedy. Il gruppo propone il canto a cappella, non di rado nutrito di effetti speciali e con un repertorio estremamente vario. Quello proposto dai King’s Singers nel programma di questa sera è un vero florilegio del repertorio canoro dal Rinascimento alla contemporaneità. Non si tratta però di una semplice antologia, ma di un programma pensato e tenuto insieme anche da una comune appartenenza al periodo pasquale.

Nella prima parte del programma si alternano brani scritti appositamente per i King’s Singers dal compositore britannico Geoffrey Poole, esponente della feconda tradizione della musica vocale inglese, con quelli di maestri come Byrd, Palestrina e Hassler, musicisti novecenteschi come Bairstow e Duruflé, fino ai contemporanei Pärt e Bingham.

La seconda parte vede invece un omaggio a Ravel per i 150 anni dalla nascita, uno dei tanti capolavori liederistici di Schubert e un affascinante incrocio tra due autori rinascimentali come Arcadelt e Orlando di Lasso, che incorniciano un compositore novecentesco come il brasiliano Villa-Lobos. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco