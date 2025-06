Arrivano i ’Mercoledì da leoni’. In piazza Paolo Belli e la Big Band

Al via domani la rassegna ’Mercoledì da Leoni’, l’evento estivo che anima i mercoledì di giugno e fino a metà luglio in centro a Reggio Emilia, tra incontri, cultura, sport e spettacoli.

Si comincia domani alle 18 con piazza San Prospero che si trasforma in un salotto con ospite la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, sul tema ’Tenere gli occhi ben aperti’, prendendo spunto dall’ultimo romanzo della De Gregorio, ’Di madre in figlia’ dedicato alle relazioni tra tre generazioni di donne e alla complessità dei legami affettivi.

E alle 21 in piazza Martiri del 7 Luglio spazio alla musica con Paolo Belli e la sua Big Band, con ingresso libero.

Ma la danza sarà protagonista già dalle 20,30 davanti al teatro Valli, con ’Last movement of hope’, una performance dei danzatori del corso di perfezionamento Agora Coaching Project, su coreografia di Adriano Bolognino. Gli amanti dello sport troveranno diverse occasioni per mettersi in gioco fin dal mattino.

Dalle 10 in piazza Prampolini si terrà ’Il ritorno del Gnaker’, celebre torneo di basket con diverse modalità di gioco, dal 3x3 al 5x5, fino al basket in carrozzina e un open day di minibasket.

Alle 19, in piazza della Vittoria, sarà il turno di Valorugby Emilia con l’incontro ’Il vero successo è il valore’ e di Nakayama Reggio Emilia che presenta ’Un’arte marziale che allena fisico e mente’.

Alle 19,30, nella piazzetta del Pavone (davanti ai Musei Civici), ci sarà ’La scherma in piazza’ con il Club Scherma Koala.

Dalle 20 il concerto itinerante della marching band ’Gli ottoni matildici’, che comprende anche la zona della stazione storica.

Per chi desidera approfondire la conoscenza del patrimonio cittadino, l’ufficio Reggio Emilia Welcome propone alle 10 di domani una visita guidata dal titolo ’San Giorgio e il Drago. Visita alla Reggio Emilia dei Gesuiti, tra storia e cultura millenaria’. Quella di domani è la prima di sei serate estive che puntano a trasformare piazze, strade e angoli del centro in palcoscenici a cielo aperto, offrendo concerti, performance, ballo, mercatini, laboratori e spettacoli diffusi. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Dal pomeriggio di mercoledì i parcheggi dei controviali della circonvallazione sono gratuiti.