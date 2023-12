Arrivano i rinforzi. Altri 41 carabinieri nella nostra provincia

Quarantuno nuovi carabinieri, di cui 14 donne, sono stati assegnati al territorio della provincia di Reggio. Lo ha disposto il comandante della Legione Carabinieri, generale di Brigata Massimo Zuccher nell’ottica del rafforzamento del dispositivo di sicurezza disseminate su tutto il territorio della regione. Si tratta di giovani militari che si sono formati e specializzati nelle diverse scuole dell’Arma italiane (Torino, Velletri, Campobasso, Iglesias, Reggio Calabria) e che ora andranno a ingrossare le fila dell’organico provinciale, dislocato in 38 stazioni, una tenenza e tre Compagnie. I nuovi arrivi consentiranno anche il previsto ampliamento degli orari di apertura delle caserme. Una buona quota di personale femminile sarà poi impiegata con priorità sui reati da “codice rosso” di violenza contro le donne per far sì che le vittime, grazie anche agli ambienti creati nell’ambito del progetto “una stanza tutta per sé”, siano sostenute nel delicato momento della denuncia degli abusi subiti.