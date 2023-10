Arrivano le luminarie natalizie

Anche quest’anno il centro storico potrà avvalersi di un’illuminazione natalizia coordinata e adeguata al patrimonio architettonico. Da oggi iniziano i lavori di installazione, le strade interessate sono: tutta la via Emilia Santo Stefano e via Emilia San Pietro (da piazza Tricolore a piazza Duca d’Aosta), via Roma, via Calderini, via Guidelli, via Crispi, via Guido da Castello, corso Garibaldi, via Farini, via Panciroli, via Guasco, via Toschi (dall’incrocio con via Guidelli a piazza Prampolini), via Fornaciari e vicolo Trivelli. Alle classiche luminarie stradali si aggiungeranno le installazioni luminose: interessate piazza Martiri del 7 luglio, piazza Gioberti, piazza Roversi, piazza San Prospero e piazza Fontanesi. Le luminarie saranno accese, come da tradizione, per la festa del Santo Patrono, il 24 novembre. Ricca di proposte sarà l’animazione natalizia, il cui programma verrà reso noto prossimamente.