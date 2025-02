Arrivano le nazionali sordi di tennis. Appennino crocevia olimpico

In arrivo oggi a Castelnovo le squadre maschili e femminili del tennis della Federazione Sport Sordi per dare inizio alla preparazione in vista delle Olimpiadi dei sordi del 2025 a Tokyo, in programma in novembre.

In vista dell’appuntamento, il Centro tecnico federazione sport sordi Italia (Fssi) di Castelnovo Monti avrà un ruolo determinante nel percorso di preparazione. Nel corso dei prossimi mesi all’ombra della Pietra di Bismantova e in tutto l’Appennino Reggiano si svilupperanno oltre 20 raduni. Dopo il collegiale della nazionale di nuoto, ospitato il mese scorso alle piscine dell’Onda della Pietra, sono appunto in arrivo le rappresentative maschili e femminile del tennis.

Da oggi a domenica i campi del Circolo Tennis Appennino saranno luogo di intense sedute di allenamento che i giocatori sordi svolgeranno agli ordini della direttrice tecnica Vanessa Ricci Bitti e di uno staff composto dal maestro Tomaso Carletti e dai tecnici Daniele Fornaciari e Gianni Minuzzo. La delegazione soggiornerà all’agriturismo Il Ginepro di Castelnovo e nella mattinata di domani riceverà la visita dell’assessore allo sport Carlo Boni che porterà anche i saluti dell’Amministrazione comunale castelnovese.

Un passaggio d’obbligo per alcuni atleti alla prima convocazione: sono stati sottoposti ieri alle visite audiometriche presso i poliambulatori dell’ospedale Sant’Anna; i test sono necessari per l’ottenimento dei certificati per l’eleggibilità olimpica. Durante il raduno si svilupperanno anche momenti di contatto fra i campioni sordi e la scuola tennis del Ct appennino Reggiano.

Il soggetto attuatore del Centro Tecnico Federale Fssi è la cooperativa sportiva di comunità Quadrifoglio. Si tratta di un progetto importante sostenuto da Sport Valley Emilia-Romagna.

Settimo Baisi