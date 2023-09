Arrivano le ’Passeggiate urbane’ Tour in provincia con gli architetti

Dieci itinerari gratuiti per riscoprire il nostro panorama urbano e architettonico.

È l’iniziativa dell’Ordine Architetti di Reggio per il centenario dell’albo nazionale. Gli appuntamenti sono aperti a tutta la cittadinanza per sottolineare il ruolo fondamentale degli architetti. Distribuite tra il centro storico del capoluogo e altri comuni della provincia, gli itinerari varieranno dagli spazi rigenerati e dalle strutture storiche restaurate fino ai più recenti edifici contemporanei.

A guidare le escursioni saranno in ogni occasione diversi professionisti della progettazione, che faranno da ciceroni in queste visite immerse nell’architettura e nella storia.

L’iniziativa, intitolata "100 edifici per 100 anni", partirà questo sabato (il 9 settembre) con la passeggiata di Castelnovo Monti, proseguendo poi con gli itinerari di Quattro Castella (23 settembre) e Sant’Ilario d’Enza (30 settembre).

L’Arcispedale Santa Maria Nuova e il suo circondario saranno invece la prima meta del capoluogo reggiano il 28 settembre. Il 30 settembre è la volta di ’Viaggio nell’inaspettato - Architettura contemporanea a Guastalla’, il 13 ottobre a Rubiera ’Herberia antica Rubiera moderna - Racconti di un territorio d’eccellenza’; il 14 ottobre ’Passeggiata nel vuoto - Correggio’; il 21 ottobre ’Passeggiata settecentesca - Reggio Emilia’; ’Spazi comunicanti -Reggio Emilia’ il 28 ottobre e ’Architetture collettive tra storia e attualità lungo le vie di Scandiano’ l’11 novembre.

"Siamo felici di riproporre nel nostro territorio la formula delle Passeggiate Urbane – spiega Andrea Rinaldi, presidente dell’ordine degli Architetti di Reggio Emilia – che già durante i festival dell’architettura ’Rigenera’ hanno avuto un riscontro molto positivo tra la cittadinanza. L’occasione del centenario del nostro ordine nazionale ci ha permesso di pensare a questi itinerari, per dimostrare ancora una volta il ruolo imprescindibile degli architetti nella buona progettazione dei nostri spazi, soprattutto alla luce delle sempre più evidenti trasformazioni ambientali e sociali".

Ogni itinerario è infatti pensato come esperienza formativa per gli architetti, ma è declinato per essere anche un’occasione di riflessione e scoperta per tutta la cittadinanza: l’opportunità di guardare con occhi diversi il nostro panorama quotidiano. Per partecipare alle passeggiate, a numero chiuso così da garantire una piacevole esperienza a tutti, è obbligatorio iscriversi nella sezione dedicata sul sito dell’ordine.

Info: https:www.architetti.re.it100-edifici-100-anni