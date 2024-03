Arrivano le restrizioni antismog

Figura anche l’Unione Comuni Bassa Reggiana (Guastalla, Gualtieri, Boretto, Brescello, Poviglio, Reggiolo, Novellara, Luzzara) tra gli enti che adottano il nuovo Piano Aria Integrato Regionale (Pair 2030) dell’Emilia-Romagna, attraverso l’Ordinanza attuativa sulle misure per la qualità dell’aria. In particolare, nelle ordinanze dei singoli Comuni sono contenuti: limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti; obblighi e divieti relativi all’installazione e all’uso degli impianti di riscaldamento (tipologie consentite, standard richiesti), divieto di accendere fuochi all’aperto per scopi di intrattenimento (a esclusione dei barbecue), divieto di abbruciamento sterpaglie, obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali ed edifici pubblici, divieto di spargimento di liquami zootecnici.