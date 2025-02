Arrivano tecnici ed escavatori per posare la fibra ottica

Il Comune di Boretto è stato selezionato da Open Fiber, insieme a soli altri tre Comuni su tutto il territorio nazionale, per il progetto "100% fibra Vera", un’iniziativa per facilitare il passaggio dei cittadini dalle reti in rame alle moderne reti in fibra ottica Ftth. Proprio in questi giorni, sul territorio borettese sono in corso un censimento degli edifici e le operazioni di scavo da parte dell’azienda a cui Open Fiber si appoggia.

Durante i sopralluoghi, salvo diverse comunicazioni, i tecnici dell’azienda – sempre muniti di pettorina e di tesserino di riconoscimento, da esibire anche su richiesta – sono autorizzati dalla normativa sulle telecomunicazioni ad accedere esclusivamente agli spazi comuni degli edifici. "Riteniamo che questo progetto di copertura delle tratte ancora scoperte da fibra ottica – dice il sindaco Andrea Codelupi – sia un tassello imprescindibile nel portare avanti un sempre maggiore abbattimento del gap che esiste tra i paesi e le città. La connettività in fibra ottica Ftth rappresenta un importante passo avanti nell’innovazione tecnologica del territorio".