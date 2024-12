Arrivati 14 nuovi agenti per gli uffici di via Dante

Rinforzi in arrivo in Questura a Reggio Emilia, per dare supporto agli uffici di via Dante Alighieri.

Sono infatti 14 i nuovi agenti in prova che – usciti da sette diverse scuole di formazione della Polizia di Stato di tutta Italia – andranno da un lato, a sostituire diversi dipendenti che a breve verranno trasferiti in altre sedi e, dall’altro, a rafforzare determinati uffici di via Dante dove si era registrata una carenza di personale.

A dare il benvenuto ai nuovi giovanissimi poliziotti è stato proprio il questore Giuseppe Maggese che ha augurato loro "ogni fortuna per il loro inizio di carriera al servizio dei cittadini reggiani".