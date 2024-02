Arrivato il quarto medico di base sul territorio

Un quarto medico di base titolare è finalmente arrivato a coprire il territorio gattaticese. Il distretto Ausl di Montecchio ha ufficialmente comunicato l’esito del bando per la copertura definitiva dell’incarico: la dottoressa Francesca Varini (in foto con il sindaco Luca Ronzoni) da marzo opererà nella medicina di gruppo "La Camelia". Purtroppo resta aperto il problema della frazione di Taneto, i cui cittadini avevano promosso una raccolta di firme. Varini ha ricoperto diversi incarichi temporanei: in provincia di Parma, e nel distretto di Montecchio (attualmente alla medicina di gruppo di Sant’Ilario). Ha iniziato il suo percorso nel 2018 come guardia medica, poi è stata medico Usca e vaccinatore in periodo Covid. "Nel 2023 sono state identificate 47 zone carenti e ne sono state coperte 34, cioè il 72% - descrive lo scenario provinciale la direttrice del Dipartimento Ausl di cure primarie, Marina Greci –. Nel primo semestre 2022 la copertura era solo dell’8%, nel secondo del 52%. Oggi sono 309 i medici di base in provincia: 282 titolari e 27 provvisori. Sta diminuendo il numero degli incarichi a tempo determinato che solo un anno fa erano 45". In tanti comuni come Gattatico sono arrivate nuove figure, che alla luce delle nuove necessità lavorative dei medici di Medicina Generale "si inseriscono a titolo preferenziale nelle forme associative come le medicine di gruppo. Nell’ottica di una maggiore efficienza e professionalità, arricchita dal rapporto tra pari, gli ambulatori nelle piccole frazioni stanno scomparendo", continua la direttrice Greci. Di recente è accaduto a Cadelbosco Sotto: la dottoressa ha attivato l’ambulatorio a Cadelbosco Sopra nella medicina di gruppo e farà più visite domiciliari programmate. "Anche a Gattatico sarà attiva la sola medicina di gruppo – spiegano dal Comune, dando il benvenuto a Varini -, nonostante la messa a disposizione gratuita di un locale a Taneto e i ripetuti colloqui tra amministrazione, Ausl e medici". La petizione dei cittadini, dice l’amministrazione comunale "è stata sottoposta ai medici interessati; certamente seguiranno incontri per ascoltare i cittadini" ma, ricorda l’Ausl, "i modelli organizzativi dimostrano la loro efficacia".

Francesca Chilloni