Arriveranno fondi anche per l’Ospitale

Il cedimento strutturale all’Ospitale della storica chiesa di Santa Maria della Misericordia, in via Borgovecchio in centro a Correggio, sarà presto affrontato da importanti lavori di messa in sicurezza. Dopo il crollo avvenuto il 9 luglio, favorito dall’azione del maltempo e da infiltrazioni nelle strutture, si è messa in movimento l’iter per un primo intervento, sollecitato con successo dal consigliere comunale Gianluca Nicolini, che ben conosce la situazione dello storico edificio.

Proprio l’intervento di Nicolini agli uffici del Ministero della cultura guidato da Gennaro Sangiuliano, ha permesso di avviare una serie di procedure d’urgenza che permetteranno, già dai prossimi giorni, di avviare il cantiere per la messa in sicurezza, con la supervisione della soprintendente Francesca Tomba.

Piena soddisfazione viene espressa da Gianluca Nicolini, che è stato pure riconfermato a capo della Commissione cultura del Comune, per l’impegno dimostrato a tutti i livelli: dal Ministero fino al Comune, puntando al recupero di quell’edificio che racconta un’importante pagina di storia di Correggio.

Al restauro della chiesa sono stati destinati seicento mila euro, per ora non ancora utilizzati. Finora, pur prevedendo un intervento per la chiesa, nulla era in programma per l’Ospitale. Ma dopo il cedimento strutturale di luglio la situazione è decisamente cambiata. L’ospitale, già sede dell’antica confraternita della Misericordia, aveva accolto anche delle importanti opere di Antonio Allegri, il Correggio.

Antonio Lecci