Arrivo del Giro d’Italia. Modifiche alla viabilità e al mercato settimanale

La grande carovana del Giro d’Italia tingerà di rosa anche San Polo, portando entusiasmo ma anche modifiche temporanee della circolazione, della sosta e del mercato. Avverrà giovedì 22 maggio dalle ore 6.30 fino al completamento del disallestimento delle bancarelle (non oltre le ore 13,30). È stato stabilito lo spostamento di parte del gli ambulanti del mercato settimanale da via Gramsci e Piazza Ruini a via XXIV Maggio. L’ordinanza del sindaco Franco Palù prevede divieto totale di transito e sosta (con rimozione forzata dei mezzi) in tutta piazza Matteotti, in via-piazza Matteotti dall’incrocio a raso di via don Pasquino Borghi vino all’incrocio con via Salvator Allende. Stessi divieti per i veicoli in via XXIV Maggio dalla rotatoria di via Sartori all’incrocio con via don Pasquino Borghi. Divieto di transito (esclusi i residenti per l’accesso ai garage sotterranei) e sosta lungo entrambi i lati della parte di Piazza Matteotti/ retro Hotel Papillon dall’incrocio con don Borghi fino all’ingresso delle autorimesse sotterranee.