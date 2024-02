Art bonus, per il Campanone donati finora 26mila euro

Ammonta a quasi 26mila euro la somma finora arrivata nelle casse del Comune di Guastalla come donazione dell’Art Bonus per il restauro della torre civica, il popolare Campanone. Diversi privati cittadini, alcune aziende tra cui la Smeg, hanno aderito alla iniziativa per sostenere il progetto. E altre imprese hanno annunciato il loro impegno economico per raggiungere al più presto la somma di 170mila euro necessari per coprire le spese dell’intervento di restauro e di riqualificazione della storica torre, a trecento anni dalla posa della prima pietra di questo edificio, quando le autorità dell’epoca decisero di farsi carico della costruzione del Campanone attraverso la partecipazione della comunità. Anche oggi i cittadini possono, con lo stesso spirito e senso di appartenenza, partecipare e prendersi cura del "Campanón" quale simbolo laico più significativo di Guastalla. L’operazione di raccolta fondi rientra nel sistema dell’Art bonus, che consente ai cittadini aderenti di ottenere benefici fiscali non trascurabili, cioè un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato.