Artan Derraj e Cristiana Salami: opere in fuga dalla figurazione

Potrebbe sembrare un ritorno alla figurazione, il percorso che stanno sviluppando Artan Derraj e Cristiana Salami, quanto piuttosto il suo contrario, una fuga dalla figurazione. È ciò che vedremo allo spazio 1.1_Zenone Contemporanea, in via San Zenone, sabato 8 novembre, alle 17, in occasione del vernissage di questa nuova mostra, dal titolo ‘Limiti’.

Quel che è certo è che con Derraj e Salami si parla nuovamente di pittura, di lavori pensati e realizzati con gli strumenti più tradizionali del fare pittura, del fare arte. Anche se, nel caso di entrambi questi artisti ci troviamo su un confine sfumato, su di un crinale sottilissimo che cerca di dividere, senza riuscirci, figurazione e astrazione.

Così è per le figure di Derraj, corpi e volti resi con pennellate pastose a olio su tela, ancora visibili e riconoscibili sebbene sfasciate con un gesto istintivo, in un respiro potrebbero perdersi per divenire semplicemente colore e gesto. In modo non dissimile i paesaggi della Salami, apparentemente nebbiosi, sfumati, sintetici, pur rimanendo solidamente impostati, sono evidentemente pronti a sfaldarsi, a sciogliersi.

Proprio Renato Barilli precisava che l’arte moderna non nasce come rottura totale con la realtà, ma come operazione di astrazione, cioè di distillazione dell’essenza. Ed è esattamente questo il processo indagato in questa mostra da Artan Derraj e Cristiana Salami.

l.m.f.