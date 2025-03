’Arte a Correggio’ è un successo. Opere in dono ai fratelli Ligabue

Successo per la mostra Correggio in Arte a palazzo Contarelli, in centro storico. Un evento promosso da Noi dell’Arte, associazione presieduta da Maria Daolio, che ha portato all’attenzione del pubblico opere di pittori come Davide Cupola, William Tosi, Emanuela Meschieri, Cristian Lasagni, Farg2, Vittorio Viktor Zanichelli, Francesca Lilith, dello scultore Clauro Ivano Bussei, del fotografo Marco Baciocchi. A margine della mostra è avvenuto un dono di opere a cantautori correggesi Luciano e Marco Ligabue, "per aver portato avanti negli anni un impegno non solo professionale ma anche personale, con la massima attenzione anche verso il sociale". A loro opere di Cristian Lasagni, Marco Gentile e Adriana Montali, oltre a libri della scrittrice Donatella Quintavalla.