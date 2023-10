Arte e cultura al Monumentale

Un altro sabato per vivere il Cimitero Monumentale non solo come luogo di memoria ma anche di arte, cultura e identità collettiva. Per "Oltre", domani si parte alle 16.30 con una visita guidata a cura di Donatella Bedogni e Alberto Bevilacqua. A seguire, alle 18, va in scena "Eves", spettacolo con la regia di Tommaso Monza e Claudia Rossi Valli, e la partecipazione dell’astrofisico Claudio Melioli: danza contemporanea e astronomia si incontrano. Alle 19,30, aperitivo al Gattaglio con la musica di Dj Fox.