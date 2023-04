Arte e musica si uniscono grazie a Demis Savignano

Oggi alle 17,30 al Teatro Verdi di Poviglio, in via Mattei, si uniscono arte e musica con Demis Savignano (foto) a presentare la mostra "Bic Act". Savignano, dopo un lungo percorso dedicato all’iperrealismo che lo ha portato a collaborare con noti brand, come Moto Ducati e Zippo, attualmente utilizza diverse tecniche, dagli acrilici ai colori ad olio, alla penna Bic per realizzare disegni di immediata espressività artistica. Le opere esposte al Teatro Verdi esprimono il movimento delle linee libere e vertiginose create con questa tecnica: segni caotici via via sempre più consapevoli che rappresentano la poetica dal deciso impatto emotivo dell’artista. E alle 18,30 un dj set con Emiliano S., a proporre atmosfere musicali differenti che si caratterizzano per le diverse influenze: dalla pura elettronica ai violini, dalla ambientchillout, house, tra sfumature deep, con un pizzico di jazz e soul. E’ consigliata la prenotazione ai numeri 370-3334015 oppure 0522-572000 o contattando il locale sui canali social del Teatro Verdi.