Arte e natura: le tre Adamantine dei parchi

"Felice chi con robuste ali saprà slanciarsi verso campi luminosi e ogni mattina, come le allodole , s’alza nei pensieri con libertà nel cielo". I versi di Baudelaire come guida per entrare nel paesaggio di ‘Surprise’, progetto espositivo-ambientale ad opera delle artiste Caterina Morigi (Ravenna, 1991) e Giulia Poppi (Modena, 1992), per la cura di Fulvio Chimento, che si andrà a inaugurare domenica 19 novembre a Parco Fola, Parco di Roncolo e Tempietto del Petrarca, promosso unitamente dai Comuni di Albinea, Canossa e Quattro Castella, presenti ieri con i rispettivi sindaci in Provincia. In contesti naturalistici di pregio abitualmente frequentati vanno a inserirsi le sculture di Morigi e Poppi, che nascono nel 2022, in una fase off in cui le artiste hanno creato empatia col territorio e le tre comunità, accompagnate da guide ambientali, botanici, storici dell’arte, scrittori, archeologi.

Ne è nato un progetto a quattro mani, Le Adamantine, tre scultureinstallazioni che si richiamano agli specchietti per le allodole, utilizzati dai cacciatori per attirare i volatili che popolavano le campagne reggiane. Attualmente le allodole - Shakespeare le definì messaggere dell’alba - sono considerate specie protetta. "Lo specchietto deriva da una manualità. Riportiamo nella natura qualcosa di longevo, controcanto di una vita che si perde nella modernità" riflette Giulia Poppi. In alluminio, stessa struttura aghiforme sorretta da uno stelo ben ancorato al suolo, le Adamantine si compongono di una testata alare che rotea al vento. Nella testata le artiste hanno inserito dischi in gres, e quando la luce del sole incontra l’alluminio lucidato o la porcellana si determina un’accesa vibrazione luminosa, fondamentale al fine di creare una comunicazione a distanza tra le opere, così come avveniva in età medievale tra i castelli collocati sulle colline delle terre matildiche, dove i segnali erano affidati a specchi riflettenti.

Organizzata dai tre comuni interessati grazie a un’erogazione liberale Art Bonus di Iren e al contributo della Regione, ‘Surprise’ avrà tre distinti eventi inaugurali domenica 19: Parco Fola, ore 9.30; Parco di Roncolo, ore 11.15; Tempietto del Petrarca, ore 14.15. "Tre passeggiate vissute con l’intento di girarci intorno con sguardo estensibile e attento" osserva la Morigi. Le adamantine rimarranno esposte in modo permanente e ciascun comune diverrà custode di una di esse.

Lara Maria Ferrari