Arte e neuroscienza vanno a braccetto

Una mostra che unisce l’arte alla scienza.

Apre da oggi al 2 marzo, all’ex macello di via Mascagni a Novellara, l’esposizione "Arte e vita", una mostra tra arte e neuroscienze, con le opere di Marco Ruini, medico chirurgo, specialista in Neurologia e in Neurochirurgia, direttore del Centro Medico Anemos di Reggio Emilia. Ma è anche autore di romanzi e raccolte di poesie, dirigendo inoltre la rivista "Anemos", che accoglie interventi e esperienze da campi professionali diversi per allargare la conoscenza delle neuroscienze.

"Arte e vita" apre ai visitatori stamattina alle 10,30 con l’inaugurazione e la consegna della cittadinanza onoraria di Novellara al dottor Ruini.

Diversi gli incontri abbinati alla mostra: mercoledì 19 febbraio alle 20,45 la conferenza "Quante storie dell’arte?" con Marco Ruini e Daniele Vezzani, il 27 febbraio alle 20,45 la conferenza su "Comunicare attraverso la pittura, la poesia, la letteratura", con ospite Maria Pellini e Mario Pavesi, prevedendo anche la presentazione dei libri "Il linguaggio del mondo" e "Attesa di qualcos’altro", due volumi di poesie di Ruini. Sabato 1 marzo alle 10,30 si terrà il dibattito dal titolo "La funzione del museo e il collezionismo", con Marco Ruini, Daniele Vezzani, Mario Pavesi e Veronica Riccò.

• Sempre oggi, alle 17,30 alla chiesa del Popolo di via Cavour, è in programma il primo appuntamento di "Sinestesie, dialoghi tra arte e musica" con una visita guidata alla chiesa e il concerto del quartetto "Hexachordum", con Loredana Ferrante (mezzosoprano), Simone Copellini (flicorno e tromba), Michele Bianchi alla chitarra, Stefano Carrara al contrabbasso.

