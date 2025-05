Artemisia sul palco per il Day Hospital

Spettacolo con finalità benefiche e di solidarietà, stasera alle 20,30 al teatro Ruggeri di Guastalla, con la compagnia Artemisia Teater di Reggio in scena a favore del Day Hospital Oncologico di Guastalla, per un evento organizzato dalla locale agenzia Casapoint, in via Gonzaga 19, per contribuire all’acquisto di attrezzature e materiali per il reparto ospedaliero della Bassa. Una divertente commedia dialettale per un pubblico di ogni età. Per informazioni e prenotazione dei posti è possibile rivolgersi a Casapoint di Guastalla (tel. 0522-570056) o alle sedi di Boretto e Viadana.