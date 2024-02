Artemisia Teater a Casalgrande

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande va in scena "La sindrome di Procuste", due atti comici proposti dalla compagnia Artemisia Teater. In psicologia, con sindrome di Procuste, s’intende il disprezzo che una persona sente per quegli individui che hanno maggiori capacità o talento. Non si tratta solo di una sensazione negativa ma spesso si traduce anche in vere e proprie azioni che hanno l’obiettivo di sminuire se non addirittura di sabotare l’altro. Come scaraventati da una forza oscura, entrano in scena Cittami e Pistòl i due eroi della nostra storia. A causa del maldestro agire di Pistòl, si ritrovano a viaggiare nel tempo ed arrivare fino a noi dal lontano 1500.

Con Antonio Guidetti, Maurizio Bondavalli, Cristina Cavalca, Tiziana Patacini, Marzia Melloni.