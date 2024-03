Arti Grafiche in lutto. Addio a Miro Borghi

È stato dei protagonisti del capitalismo familiare reggiano e dell’industria grafica locale, legata al settore del Packaging. Mercoledì si è spento a 76 anni Miro Borghi, vice presidente del consiglio di amministrazione della "Arti Grafiche Reggiane & Lai spa" di Corte Tegge, leader del mercato italiano di prodotti cartotecnici ed espositivi.

Simona Cantagalli, contitolare dell’azienda, racconta commossa che Miro era un uomo di grandi capacità operative e gestionali, che ha contribuito in modo determinante alla crescita dell’impresa; fino ad un anno e mezzo fa continuava a tenere personalmente i rapporti con i clienti importanti nonostante fosse già in pensione. Poi aveva deciso di dedicarsi agli affetti, in particolare agli amati nipoti Riccardo ed Alberto.

Lascia la moglie Sandra, il figlio Matteo con la nuora Nadia. L’imprenditore aveva iniziato la propria carriera come come dipendente della storica "Lai - Litografia artistica italiana" di Mancasale; ne era poi diventato socio ed infine presidente. Il suo intuito lo aveva, nel 2002, portato a decidere la fusione per incorporazione nella Arti grafiche di Cavriago, altra impresa con decenni di storia, fondata da Luigi Cantagalli e Angela Ferretti negli anni ’60. E nel nome della società venne aggiunto quel "& Lai", a significare il riconoscimento dei Cantagalli del peso di Borghi. Il gruppo, anche attraverso altre acquisizioni, è cresciuto in modo solido al punto che nel 2016 è stato collocato al 158° posto nazionale per fatturato nel report annuale dell’Osservatorio Aub dell’Università Bocconi. Oggi "Arti Grafiche Reggiane & Lai" è capofila di un gruppo con 600 dipendenti, composto da 4 aziende con 6 stabilimenti (anche all’estero) ed un fatturato che supera i 160 milioni di euro.

Oggi i Cantagalli – Simona, Mario e Giacomo – partecipano commossi al dolore della famiglia Borghi, insieme ai vertici aziendali e al personale della Arti Grafiche, e delle altre imprese del gruppo: Fag Artigrafiche spa; Espo&Cartotec spa; Fag France e Sitco Group. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30, con partenza dalla Casa Funeraria Reverberi (via Terezin 21) per il cimitero di Coviolo ove avranno luogo le esequie e la successiva cremazione.