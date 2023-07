"Articolata attività d’indagine: fatto molto grave"

"Voglio esprimere il mio più vivo apprezzamento per l’articolata attività di indagine, condotta unitamente dal nucleo investigativo dei carabinieri e dalla squadra mobile della questura, all’esito della quale è stato tratto in arresto l’autore dell’omicidio avvenuto il 31 maggio scorso alla stazione storica". Con queste parole il prefetto Maria Rita Cocciufa ha espresso la propria soddisfazione per il brillante risultato conseguito dalle forze di polizia territoriali con la collaborazione della polizia francese. "Questa operazione – ha aggiunto il prefetto – testimonia l’eccezionale capacità investigativa del personale dei carabinieri e della polizia di Stato, cui va il mio personale ringraziamento per l’arresto dell’autore di un fatto particolarmente grave per questo territorio, e testimonia l’efficacia del lavoro delle forze di polizia, costantemente impegnate sia sul fronte della prevenzione che, come in questo caso, della repressione dei crimini".