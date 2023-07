Artifici per frodare il fisco Sequestrati 3,5 milioni

Un’azienda di Montecchio – attiva nel settore della movimentazione, pallettizzazione e stoccaggio di merci – è al centro di una complessa indagine della Guardia di Finanza di Parma che ha portato al sequestro preventivo (finalizzato ad una confisca diretta) di quasi 3,5 milioni di euro ad una holding parmigiana, del suo rappresentante legale e del consulente fiscale.

L’attività investigativa della Fiamme gialle trae origine da una verifica fiscale su un professionista che ha svolto una consulenza in occasione della cessione di quote societarie effettuate, nell’aprile del 2017, dal socio di una società per azioni con sede a Montecchio.

In dettaglio, fa sapere la procura di Parma, "l’approfondimento investigativo ha riguardato il trasferimento della nuda proprietà di azioni nominative, per un controvalore di 130.944 euro pari al 32% dell’allora capitale sociale dell’impresa reggiana, a favore della holding parmigiana che, nel novembre del 2018, ha ceduto le medesime quote a una società milanese neocostituita, per un importo pari ad 15.431.420 euro ossia per un controvalore nettamente superiore".

Al termine del controllo, il rappresentante legale della holding e il professionista sono stati denunciati alla procura di Parma per "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici".

Secondo l’ipotesi investigativa, la differenza tra il prezzo versato dalla società di partecipazioni parmigiana per l’acquisizione della nuda proprietà delle azioni (130.944 euro) e quello indicato nella perizia estimativa pari a 14.264.256 euro è una ’sopravvenienza attiva’ che la società non ha indicato in contabilità e in dichiarazione dei redditi, con conseguente imposta evasa di 3 milioni e 424mila. Il ruolo del consulente fiscale, secondo l’ipotesi accusatoria, "sarebbe consistito nel proporre una serie di operazioni, quali l’intestazione fiduciaria delle quote della società reggiana a una società terza al prezzo di zero euro, la cessione di quote praticata attraverso la simulazione di una compravendita a titolo oneroso volta a celare in realtà una donazione e l’omessa annotazione nei registri contabili dell’effettivo valore delle quote societarie acquisite al fine di occultarne il maggior valore". Per la consulenza il professionista avrebbe intascato 400 mila euro, di cui 200 sotto forma di donazione. Secondo la Finanza, anche la donazione avrebbe celato una quota del compenso, sottraendolo così all’imposizione fiscale.