Artista di fama per i grandi brand, da Prada a Barilla

In rampa di lancio da anni, Olimpia Zagnoli è tra le artiste reggiane più conosciute a livello internazionale. Classe ’84, nata a Montecchio, ma vive a Milano. Capelli corti mossi, occhiali tondi e colori sgargianti sono il suo marchio di distinzione iconica. Sul suo sito si definisce "illustratrice multidisciplinare". Lavora con vari formati e stampati, dai libri per bambini (con illustrazioni per i bestseller di Gianni Rodari) fino a campagne di branding. Ha griffato il packaging di Barilla e Apple, ma anche illustrazioni sul New York Times e Vogue. Ha disegnato capsule collection e accessori per marchi come Dior, Prada e Fendi. Ha esposto nelle gallerie di Milano, Los Angeles e Düsseldorf nonché al Sejong Center di Seul in Sud Corea. Ma è anche profeta in patria: a Reggio si è fatta apprezzare per le mostre ai Chiostri di San Pietro.