Artisti di strada a Guastalla

Prosegue la fiera di Santa Caterina oggi a Guastalla con mercatino e animazioni in centro storico, l’artigianato creativo all’ex chiesa di San Francesco, laboratori per bambini, mostre a palazzo ducale, artisti di strada, mentre alle 16,30 a palazzo ducale i negozi di Guastalla Live organizzano una sfilata di moda con la partecipazione delle scuole di danza Atelier, Kyoto Center e Spazio A, con un intervento di sensibilizzazione contro la violenze alle donne. Ingresso libero. In piazzale Ragazzi del Po resta attivo il luna park.

Fiera di Santa Caterina anche a Scandiano, con eventi fino a domani con le giostre del parco divertimenti, stand del mercato ambulante, hobbisti, produttori agricoli, opere dell’ingegno, associazioni del territorio.

A Castelnovo Sotto, invece, oggi c’è la fiera di Sant’Andrea con mercato ambulante, il gioco dei pacchi, il set fotografico "Regalati un sorriso", i giochi tradizionali di movimento e da tavolo, una mostra di pittura itinerante a cura dell’associazione Artistica Tricolore.

Inoltre, spettacoli di magia e giocoleria, una mostra contro la violenza delle donne alla chiesa della Madonna. Nella rotonda del gusto e delle associazioni lo show cooking con Alex: alle 11,30 la vellutata di verdure d’inverno e alle 17 l’erbazzone con ricetta della nonna a variante vegetale. A seguire assaggi gratuiti per tutti. In centro attive anche le giostre del luna park.