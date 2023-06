Artisti Generosi Donano Oltre 4000€ ai Romagnoli Alluvionati, Nuova Asta Solidale il 8 Luglio

Oltre quattromila euro per i romagnoli alluvionati. Per la precisione, 4.315 euro. È la somma devoluta grazie al risultato dell’asta di opere d’arte che si è tenuta sabato 17 Giugno al Parco Santa Maria a Reggio, resa possibile dai generosi artisti che con le loro donazioni. Grazie alle associazioni ArtYou, Atelier Via Due Gobbi 3, Catomes Tôt, Flag No Flags Contemporary Art, Mestieri d’Arte, Via Roma Zero, 1-1_Zenone contemporanea, al Liceo Artistico Chierici, a Spi Centro Storico, al Comitato di Quartiere Via Roma che hanno fisicamente organizzato l’evento. E infine grazie a chi ha acquistato le opere e ha permesso di fare questo bonifico a favore della casa museo ceramico "Carlo Zauli" di Faenza, gravemente danneggiato dall’alluvione che ha flagellato la Romagna. Ma la generosità degli artisti non si è esaurita. Ancora tante opere stanno arrivando al punto di raccolta e ci sarà dunque un altro appuntamento: sabato 8 luglio, alle 18.30, in occasione della Festa d’Estate organizzata in collaborazione con l’associazione Catomes Tôt presso la Chiesa di S. Agostino, si terrà un’altra asta di opere d’arte, sempre solidali con il museo Zauli di Faenza. L’obiettivo è di superare la somma raccolta con la prima asta.