Artistic International Series 2025: al via la finale di pattinaggio a rotelle

In termini ciclistici potremmo dire che oggi parte la lunga volata finale della manifestazione internazionale di pattinaggio artistico a rotelle che si concluderà domenica. E la volata è quella dei grandi velocisti, o per meglio dire dei migliori pattinatori al mondo che si stanno sfidando nella terza finale, quella conclusiva dopo Buenos Aires e Trieste, delle Artistic International Series 2025, World Cup 2025. Questa mattina, intanto, scendono in pista i due reggiani che bene si sono comportati nella "Last chance", le qualificazioni che erano l’ultima possibilità per entrare tra i grandi.

La giornata odierna è davvero campale, visto che i cancelli del PalaBigi di via Guasco dove è in corso la kermesse (di cui Qn-ilResto del Carlino è media partner) si apriranno alle 7,30 con la prova pista delle coppie danze junior e senior, costrette a una vera levataccia.

Dalle 10 è gara, con le junior in pista nello short program e con la nostra Martina Stefani (tesserata per Prato dopo essere cresciuta a Vezzano e poi a Bagnolo) che tenterà di stupire la piazza dopo la grande vittoria ai preliminari.

Fuori Martina, ecco il programma corto per l’altro talento di casa nostra Noah Cavallini da Borzano (tesserato per una società bolognese e praticante di parkour, l’abilità di compiere un percorso pieno di svariati ostacoli), che ha vinto anche lui i preliminari senza far troppa fatica dato che era l’unico iscritto nella sua categoria.

A seguire, in pista scenderanno i senior maschi e femmine. Dalle 14,30 in pista junior e senior solo free dance, mentre i grandi gruppi chiuderanno la giornata con la prova della pista dopo le 23.

Domani invece si partirà da subito con le gare delle coppie dalle 9 con i reggiani di nuovo in pista dalle 18 nel lungo.

