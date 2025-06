Artistic International Series 2025: PalaBigi ospita la finale della World Cup

Per il pattinaggio artistico a rotelle continuano, con gare quotidiane e pista del PalaBigi impegnata da mattina a sera, le Artistic International Series 2025, terza finale (dopo Buenos Aires e Trieste) della World Cup 2025 che assegna il ranking per i campionati del mondo in Cina. La manifestazione, di cui Qn-Il Resto del Carlino è media partnership, terminerà domenica e vede in pista quasi 800 atleti in rappresentanza di 26 paesi di tutti i continenti. Europa a parte, ci sono Stati Uniti, Canada, l’America Latina, Israele e la Cina per l’Asia, Costa d’Avorio per l’Africa e Australia per l’Oceania.

Se nei giorni scorsi abbiamo celebrato la prestazione di Martina Stefani che ha vinto la "Last Chance", di fatto l’ultima possibilità per entrare nel gruppo di chi si gioca in questi giorni la Coppa del Mondo, non va sicuramente dimenticata, sempre tra gli juniores, ma questa volta in campo maschile, la prova del borzanese Noah Cavallini (foto). Noah, anche lui 18enne, è tesserato per la Tm Academy Bologna e ha gareggiato nella Last Chance di singolo; a dire il vero non ha fatto molta fatica a vincerla, essendo l’unico iscritto, ma così ha scaldato il motore per venerdì, quanto tornerà in pista con il numero "corto".

Nel gruppo dei migliori non si potrà più scherzare, anche se va detto che Cavallini ha già grande esperienza internazionale e diversi titoli vinti in varie specialità junior tra italiani, due europei in coppia e un argento mondiale.

Tra i senior, invece, hanno ottenuto il primo posto nella Last Chance Rebecca Bartolomeoli tra le ragazze e lo spagnolo Kilian Gomis Sanchez tra i maschi. Oggi alle 9 si parte con la prova pista dei Cadetti e la prima gara è alle 11,30 per lo short delle Cadette, seguito da quello maschile. Stasera, invece, alle 19,10 si svolgerà la cerimonia d’apertura con alcune società reggiane in pista, seguita dalle premiazioni delle prime giornate di gara.

c.l.