Artistic International Series 2025: Stefani e Cavallini pronti a brillare a Reggio

A metà del guado, ma praticamente all’inizio delle gare che contano, è arrivata la cerimonia d’apertura delle Artistic International Series 2025, terza finale (dopo Buenos Aires e Trieste) della World Cup 2025 di pattinaggio a rotelle, che assegna il ranking per i mondiali; in pista circa 800 atleti da tutto il globo. La manifestazione, di cui Qn-Il Resto del Carlino è media partner, termina domenica, ma proprio domattina, con diretta sul sito della Federazione internazionale, scenderanno in pista i due fenomeni reggiani, entrambi nel singolo della categoria juniores: Martina Stefani da La Vecchia di Vezzano e Noah Cavallini, da Borzano di Albinea. Sono entrati nel gruppo degli atleti che contano a livello internazionale e vorranno ben figurare di fronte al pubblico amico. Alle 10 inizia il cosiddetto "short", gara di soli due minuti, ridotta rispetto ai quattro minuti della gara tradizione, con Martina in pista assieme ad altre sei atlete. Intorno alle 11,05, sarà la volta di Noah, mentre a seguire si potranno applaudire i senior, prima le ragazze, poi i maschi, sempre nello spettacolo breve. "Vedo che i team sono entusiasti della location, dell’impianto, della pista e delle offerte che sa dare la città di Reggio – dice Fabio Signorini, uno degli organizzatori – per quanto riguarda il pubblico diciamo che nei primi giorni sono andate di scena gare interlocutorie, mentre nel week-end entrante ci saranno in pista i migliori pattinatori del mondo. Il livello di queste gare è altissimo: ai mondiali magari ci sono anche 50 atleti che rappresentano però paesi che non possono competere con i migliori. Qui no, di scena c’è il meglio del ranking mondiale. Poi certamente, può mancare qualcuno già qualificato per i mondiali e qualche atleta infortunato, ma per il resto abbiamo il top. Ricordo che non abbiamo prevendite on line, ma che i botteghini del PalaBigi sono sempre aperti".

c.l.