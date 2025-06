Artistic International Series 2025: trionfo italiano nella Coppa del Mondo di pattinaggio a rotelle

Si sono chiusi ieri al PalaBigi, dopo oltre una settimana di gare, le Artistic International Series 2025, World Cup 2025, la Coppa del Mondo di pattinaggio a rotelle. In serata si è svolta la cerimonia di chiusura, con grande entusiasmo. Del resto, a parte le gare internazionali di Show and Precision organizzate dallo Skating Albinea, mai atleti di questo calibro e in così gran numero avevano pattinato sulle piste reggiane.

Noah Cavallini, dopo il quinto posto individuale nel libero, si è ripresentato nella Coppia Artistico Junior con la bolognese Ludovica Pari e le cose sono andate ancor meglio. Il podio è stato tutto italiano, con distacchi di punteggio davvero risicati: hanno vinto Cocci-Pozzobon con 149 punti, su Cortini-Riccardo a 143 e appunto su Cavallini-Pari con 141 punti. La coppia emiliana è giunta terza nell’esercizio corto e seconda nel lungo, senza riuscire però a recuperare una posizione.

"Bene, dai – dice Noah – questa volta sono andato sul podio e sono contento della nostra prestazione. Un quinto e un terzo è un bel bilancio. Se punto sul singolo o sulla coppia? Mi piacciono tanto tutte e due e dunque punterò su entrambe, già a partire dai campionati italiani di fine mese".

Il bilancio complessivo delle gare è molto positivo, vista la presenza di oltre 400 pattinatori impegnati nelle gare di Coppa e altrettanti nei vari gruppi che si sono alternati sulla pista bianca del PalaBigi. Cinque i continenti rappresentati di questa gare che vedevano Qn-Il Resto del Carlino come media partnership, presente anche Rai-Sport con una lunga diretta dedicata soprattutto agli esercizio liberi dei singoli maschili e femminili. Ora, soprattutto per gli atleti di casa nostra Martina Stefani e Noah Cavallini l’interessa si sposta sui campionati italiani che andranno di scena a fine mese. Per qualificarsi ai mondiali cinesi bisognerà piazzarsi al primo o al secondo posto.

