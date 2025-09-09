‘Arvales Fratres’. Le coccarde ai banchi di maggior qualità

Un riconoscimento simbolico, ma particolarmente speciale, è arrivato ai più qualificati vivaisti artigiani e produttori agricoli che hanno presentato le collezioni e i loro prodotti alla sagra più amata dai reggiani.

Sabato scorso, nella seconda giornata della 46a edizione della Giarèda, sono stati consegnati alcuni premi simbolici – che d’ora in avanti si porranno come un’attestazione importante per coloro che ne verranno insigniti, alla presenza di Stefania Bondavalli, assessora all’Economia Urbana e Città storica, e del curatore e architetto Vitaliano Biondi – ai migliori vivaisti, artigiani e produttori agricoli presenti, a cui è stata donata una coccarda colorata, in un momento intitolato ‘Arvales Fratres’.

La giuria ha voluto premiare il miglior allestimento dello stand espositivo, la capacità di promuovere il valore del verde e il merito dovuto alla passione e all’impegno di anni, nella ricerca in ambito florovivaistico, artigianale e gastronomico.

Al primo posto si è classificato ‘Green express. Bonsai e Prebonsai’ (San Marizio Canavese, Torino), per i Bonsai preziosi e di varietà insolite e soprattutto per i pre-Bonsai, che consentono grazie a un prezzo alla portata di tutti di avvicinare i bambini al magico mondo degli alberi.

Secondo posto, invece, per i Fratelli Gramaglia, per le aromatiche, medicinali, rare e velenose (Collegno, Torino), per la continua ricerca che regala a ogni loro esposizione la sorpresa di nuove varietà, e per il garbo nella composizione. Raffinati i nomi delle piante scritti a mano su foglie di Magnolia; terzo posto se lo aggiudica Enzo Maioli, con i suoi frutti antichi di Salvaterra, per la generosità e la competenza con cui crea la mostra di frutti antichi, offrendo ai visitatori un viaggio nel passato.

Un altro capitolo invece era destinato alla categoria artigiani, dove ha primeggiato la Legatoria Lanfranchi (Ponte San Pietro, Bergamo), per un sapere antico valorizzato da soluzioni originali e realizzazioni grafiche innovative, che condivide il primo posto con Atelier della terra (Appignano), per l’insolita manipolazione di un materiale comune come la terra, che dà vita a meravigliose creazioni poetiche; secondo posto per Stefano Compagnoni, per l’originalità delle creazioni fatte con materiali di recupero, trasformando ciò che sarebbe un rifiuto in risorsa.

Menzione al settore impagliatori, che ci propone la riscoperta di una manualità antica e ricca di fascino.

Mentre tra le aziende agricole vince ‘Casa Vecchia azienda agricola di Gherpelli’ (di Correggio), con il progetto ’Agricoltori Custodi Correggio’, per la grande motivazione nella presentazione della propria produzione con varietà di farine di grani antichi e prodotti a forno.

Seconda si posiziona l’azienda agricola Il Germoglio (Castelnovo né Monti), per la produzione biologica di miele dell’Appennino e composte di frutta e la raccolta di prodotti dal sottobosco: funghi, mirtilli, tartufi, lamponi. Buona esposizione dei prodotti.

Terza classificata, invece, l’Apicoltura Benassi (della frazione di San Rocco di Guastalla), per la presentazione originale e autocostruita, con un plus per gli originali succhi di lavanda per aromatizzazione alimentare.

Lara Maria Ferrari