"Asbr, Cgil non partecipa. Nessuno l’ha mai esclusa"

"Nessuna esclusione verso la Cgil, ma solo una precisa volontà di non partecipare da parte del sindacato". Così l’Unione Bassa Reggiana risponde alla Funzione Pubblica della Cgil sugli accordi sull’Asbr, l’Azienda che nella Bassa Reggiana gestisce le scuole d’infanzia, con oltre 300 dipendenti. "Credendo nella validità del confronto e della necessità di proporre l’accordo in maniera più ampia possibile – dicono dall’Asbr – avevamo momentaneamente accantonato il contratto di secondo livello per proporre ai sindacati un percorso per definire un contratto aziendale di primo livello. Cgil e le altre sigle, a gennaio 2025, hanno sottoscritto un protocollo e hanno fornito una delega del livello nazionale di riferimento. A maggio il tavolo è saltato, rischiando di obbligare i lavoratori a non vedersi riconosciuti i diritti normativi ed economici già concordati e fermi da oltre un anno. L’azienda ha sottoscritto, informando le sigle sindacali, il contratto di secondo livello, frutto del lavoro condiviso con tutti i sindacati e approvato dai lavoratori, con l’unico soggetto sindacale legittimato a firmarlo. Proprio per non escludere nessuno si è proposta l’apertura di un nuovo tavolo, al quale Cgil ha annunciato che non parteciperà. Quindi nessuna esclusione, ma precisa volontà di non partecipare. Ribadiamo la disponibilità ad attivare, da subito, un tavolo di confronto basato sul rispetto della normativa vigente, che in realtà è già attivo e al quale Cgil potrebbe, volendo, in ogni momento tornare a farne parte. E ci auguriamo che l’annunciata azione presso il giudice del lavoro venga promossa in tempi rapidi, essendo noi per primi intenzionati a rispettarne i dettami se questa dovesse stravolgere quanto oggi prevede la normativa nazionale". Antonio Lecci