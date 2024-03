"Asc e Don Cavalletti, nessuno risponde"

"Su Asc e il Don Cavalletti nessuna inesattezza, solo fatti a cui nessuno risponde. Quattro comunicati, due spiegazioni, una del presidente Sassi e del sindaco Bini e una del sindaco Borghi. E nessuna risposta alle nostre domande. O perché non ci sono o perché non si vuole rispondere". Così il capogruppo di ‘Carpineti Civica’, Patrick Fogli. "Leggiamo con un certo stupore le 4 risposte al nostro allarme sul mancato pagamento dei contributi ai dipendenti, comprese le preoccupazioni sulla gestione del Don Cavalletti in Asc da parte di chi su quella gestione non ha mai detto una parola. Le poche righe di Sassi e di Bini sono quasi un atto dovuto e a loro ricordiamo che quando si accusa qualcuno di scrivere ’inesattezze’, serietà vorrebbe che si specificassero, altrimenti si finisce nel campo delle parole sparse al vento. I dati che abbiamo riportato derivano tutti da accessi agli atti e interrogazioni in consiglio comunale che arrivano direttamente dalle fonti della stessa Asc Appennino reggiano, dati forniti dall’azienda". Se l’inesattezza si riferisce alla citazione del sindaco Borghi che si esprime in autonomia, basta ricordare, secondo il capogruppo di opposizione, la risposta a un accesso agli atti ricevuta da Asp Don Cavalletti il 23 febbraio: "Da dicembre 2023 l’ente tesoriere non ha più concesso l’anticipo di tesoreria e ha sospeso l’operatività del conto corrente". Borghi, sempre secondo Fogli, "sa benissimo che il conto aveva esaurito tutto il fido ed è stato riattivato solo perché i Comuni dell’Unione hanno versato i corrispettivi del debito fuori bilancio e che quanto versato è bastato solo per pagare i contributi di novembre". Secondo loro, "l’Asc ha tutelato gli interessi di tutti i Comuni dell’Unione, ma Borghi e la sua maggioranza non si sono chiesti se gli interessi degli altri Comuni fossero gli stessi dei cittadini di Carpineti. Restando sui fatti concreti, il gruppo di minoranza elenca una serie di inadempienze di Asc tra cui: il mancato rimborso dei 200.000 euro di costi del personale; Asc ha incassato nel 2023 2 milioni di euro fra rimborsi sanitari e rette degli ospiti; Asp non ha pagato contributi ai dipendenti da novembre 2023 a gennaio 2024" ed è stata proprio ‘Carpineti Civica’ a informarli sulla situazione contributiva non aggiornata. Poiché sulla polemica è intervenuto anche Ermanno Briglia, candidato sindaco di centrodestra di Castelnovo, il capogruppo Fogli conclude: "Diamo il benvenuto nel dibattito su Asp e Asc al centrodestra della montagna, che dopo aver taciuto per cinque anni interi decide di intervenire per la prima volta sulla questione in periodo elettorale".

Settimo Baisi