Ascanio Celestini presenta ’Rumba’

Al teatro di Novellara, in rocca, riprendono gli appuntamenti della stagione 2023-2024 con "Rumba" di Ascanio Celestini, in scena stasera alle 20,45 con la musica di Gianluca Casadei e la voce di Agata Celestini ad accompagnare il protagonista. In "Rumba. L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato", Celestini immagina la vita di San Francesco oggi: come il santo vivrebbe la povertà nell’Italia contemporanea, scegliendo di non essere semplicemente povero ma servo dei poveri. Un uomo contro corrente perché, pur essendo ricco, scelse non solo di essere povero, ma di farsi servo dei poveri. Un cavaliere che non volle fare la guerra e che, da frate, in tempo di Crociate, si recò in Terra Santa predicando la pace e la fratellanza. "Ma perché Francesco ci affascina ancora dopo otto secoli? E dove lo troveremmo oggi? Tra i barboni che chiedono l’elemosina nel parcheggio di un supermercato? Tra i facchini africani che spostano pacchi in qualche grande magazzino della logistica?". Ponendosi queste domande, nei panni del personaggio-narratore, Ascanio Celestini racconta il Francesco di oggi, che trova i propri personaggi in strada, tra le case popolari, tra coloro che, oggi come ieri, nessuno vede: Giobbe, magazziniere analfabeta; Joseph, partito dal cuore dell’Africa; lo zingaro che ha cominciato a fumare a otto anni e sta ancora lì che fuma, davanti al bar…