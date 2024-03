"Ascensore alla stazione entro il 15 aprile"

Promesso "entro febbraio", l’ascensore alla stazione ferroviaria di Guastalla dovrebbe essere installato dal 15 aprile. La notizia arriva dall’assessore regionale Andrea Corsini, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Federico Amico (Er Coraggiosa), che ha interessato in generale le questioni degli ascensori in uso nelle stazioni reggiane. L’assessore Corsini conferma come alla stazione di Guastalla "l’opera civile sia stata completata e collaudata e ora si aspetta solo l’arrivo dell’impianto-ascensore, cosa che dovrebbe avvenire il prossimo 15 aprile". Il ritardo sarebbe dovuto a problemi della ditta fornitrice. Dopo l’installazione, però, occorrerà procedere al collaudo definitivo per ottenere tutte le autorizzazioni per l’avvio dell’ascensore. "Nonostante la problematica, però, sottolineo come l’accesso delle persone disabili alle stazioni sia garantito da Fer secondo le modalità riportate anche sul sito della società", aggiunge Corsini. Alla luce delle risposte ottenute, Federico Amico si è detto soddisfatto "perchè la scadenza del 15 aprile è alle porte. Mi auguro che si sia celeri anche nella pratica di collaudo perchè il territorio necessita di particolari risposte verso il trasporto pubblico locale. L’assistenza fornita comunque da Fer è una buona cosa ma, con l’ascensore in funzione, si libereranno importanti risorse che potranno essere impiegate in altri servizi". Dunque, per metà aprile è previsto l’arrivo dell’impianto dell’ascensore, che poi dovrà essere collocato e sottoposto al collaudo. Solo successivamente potrà essere attivato a favore dei cittadini. Che al momento devono far fronte al problema della ripida scalinata per raggiungere il secondo e terzo binario, soprattutto se si è in carrozzina o con bagagli pesanti.

Antonio Lecci