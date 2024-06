Ascensore in stazione, lavori in corso

Novità in arrivo sul progetto dell’ascensore alla stazione ferroviaria di Guastalla. In questi giorni sono stati visti all’opera alcuni addetti dell’impresa incaricata delle operazioni di installazione dell’impianto. Secondo quanto si è riusciti a sapere, ci vorranno almeno un paio di settimane per poter completare il montaggio dell’ascensore nell’apposito vano in cemento. Poi, però, l’impianto non sarà subito attivo, visto che occorre attendere i tempi del collaudo tecnico, oltre a tempi previsti dalle procedure burocratiche. Solo successivamente l’ascensore sarà a disposizione dei cittadini. Ma non potrà caricare eventualmente delle barelle sanitarie in caso di soccorsi ai binari 2 e 3 della stazione guastallese, in quanto lo spazio interno previsto risulta essere inferiore alle misure delle attrezzature di soccorso.