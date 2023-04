’Ascia nera’ nigeriana Condanne più che dimezzate L’avvocato: "Non è mafia"

Lui, Martins Igiehon, 41enne un tempo residente in città, è accusato di essere il ‘chairman’, ovvero il vicecapo della ‘Black axe’, una delle confraternite della mafia nigeriana radicate in Italia e caratterizzate da violenti riti di iniziazione, simboli di riconoscimento e un’intensa attività criminale. Il cult, contraddistinto da due asce incrociate, era finito al centro di un’operazione della polizia di Stato, ‘Hello bross’, coordinata dalla Dda dell’Aquila: tra le trenta misura cautelari, nove furono eseguite nell’aprile 2021 a Reggio. Tra i reati contestati, oltre al 416 bis figuravano traffico di droga, sfruttamento della prostituzione, truffe informatiche e riciclaggio. In primo grado, nel tribunale dell’Aquila, Igiehon fu condannato all’esito del rito abbreviato, a 12 anni e mezzo. Ma ieri, in Appello, l’accusa di 416 bis è caduta per lui e per gli altri cinque nigeriani imputati, ed è stata riqualificata in associazione a delinquere semplice: la pena per Igiehon è stata alleggerita a 4 anni e 4 mesi, più una multa di 44mila euro. L’uomo, in carcere a Bari, è considerato dagli inquirenti il braccio destro di Solomon Obaseki: quest’ultimo è un altro nigeriano che aveva vissuto a Reggio, facendo la spola con il capoluogo abruzzese, e che viene inquadrato come il presunto capo nazionale della ‘Black Axe’, accusa da cui si sta difendendo nel processo, sempre all’Aquila, con rito ordinario. Igiehon era stato arrestato dalla polizia di Stato reggiana anche nell’ottobre 2017, alla stazione dell’Alta velocità: dentro un borsone teneva 11 chili di marijuana. Un altro nigeriano residente a Reggio, ieri ha visto dimezzata la propria pena: si tratta di Marc Bright Oziegbe, 38enne passato da 9 anni e 2 mesi in primo grado a 4 anni e 20 giorni, più 41mila euro. "Pur volendo ammettere l’esistenza di un sodalizio criminale, di certo non era mafioso", è il commento dall’avvocato Gisella Mesoraca, difensore di Igiehon: "Mancano l’intimidazione e le minacce, nonché l’unicità di un programma da conseguire. Si tratta di extracomunitari che avevano fatto una chat e si aiutavano per pagare le spese legali e ottenere i permessi di soggiorno. Il mio assistito era stato condannato come chairman, ma non è vero che lui fosse lo stretto collaboratore di Obaseki". Quest’ultimo è un pentito della mafia nigeriana: "È stato però ritenuto inattendibile dai giudici di Palermo: era gia detenuto quando ha parlato di fatti successivi".

Alessandra Codeluppi