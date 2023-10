Asfaltata da un anno: ecco la voragine

Un anno fa i lavori sull’asfalto di strada della Vittoria, a San Bernardino di Novellara, per consentire di girare una delle principali scene del film su Enzo Ferrari, tra cui la rievocazione dell’incidente capitato a Tazio Nuvolari durante una storica Mille Miglia. Strada della Vittoria è ben nota per la "fragilità" dell’asfalto, tanto che per poter realizzare le riprese per il film era stato necessaria riasfaltare il tratto di carreggiata interessato dalle scene cinematografiche. La produzione del film risulta abbia speso 200mila euro per riasfaltare la strada. Ma dodici mesi dopo emergono i primi importanti problemi. Su un tratto di carreggiata, infatti, si sono già aperti grossi buchi, voragini lunghe diversi metri. Si tratta di cedimenti profondi, in grado di far sbandare non solo un’autovettura, ma soprattutto veicoli a due ruote. La profonda spaccatura si trova quasi al centro della carreggiata: è visibile a distanza di giorno, ma in caso di transito di un ciclista o di una moto di notte, in quella zona poco illuminata, il rischio di sbandata è davvero molto elevato. Strada della vittoria è da conosciuta per le precarie condizioni, dovute pure al particolare fondo che la rende particolarmente vulnerabile, soprattutto a causa del frequente transito di mezzi pesanti, trattori agricoli e i camion diretti verso la discarica. Strada della Vittoria è un percorso obbligato per collegare la zona est a quella overt della Bassa Reggiana, unendo strada Levata alla Provinciale Novellara-Guastalla.

Antonio Lecci