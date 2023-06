Asfaltate e sistemate le strade dissestate

Sono terminati i lavori di sistemazione del manto stradale che collega la frazione di San Bartolomeo alle Fonti di Poiano e al Pianello, deterioratosi in seguito alle intense precipitazioni di maggio e giugno. Questa strada è importante non solo per i cittadini dell’Appennino che lo percorrono per recarsi al lavoro, ma d’estate anche dal punto di vista turistico. A darne la notizia è stato il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, che sui social ha pubblicato le foto, sottolineando che è stato sistemata la strada "principalmente dalle pericolose buche lungo il collegamento stradale San Bartolomeo - Fonti di Poiano - Pianello" e che si tratta di un "importante collegamento per andare al lavoro". La pista Gatta-Pianello è stata spesso danneggiata dal maltempo e più volte si sono resi necessari ingenti interventi.

g.s.