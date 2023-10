"Asfaltatura prevista a inizio 2024"

In merito alle proteste sollevate da alcuni cittadini sulle non proprio adeguate condizioni del manto stradale di via Quarti a Cadelbosco Sotto, di cui il Carlino si è occupato ieri, intervengono il sindaco Luigi Bellaria e l’assessore ai lavori pubblici Claudia Di Sano: "L’asfaltatura di quel tratto viario è programmata dalla Provincia per i primi mesi del 2024. In aggiunta a quel tratto, sarà riqualificato il manto stradale da Bagnolo fino alla frazione di Zurco. Il Comune di Cadelbosco Sopra ha fatto richiesta alla Provincia di Reggio, proprietaria della strada, di concentrare temporalmente anche le lavorazioni, previste in accordo di programma, relative alla messa in sicurezza dell’attraversamento di via Quarti. Tali lavorazioni potrebbero risultare più efficaci se effettuate nel medesimo arco temporale".