Asfaltatura stradale. Assemblea pubblica

Asfaltature delle strade e riqualificazione urbana: l’atteso piano di opere in programma quest’anno e nel 2026 a Cavriago verrà illustrato stasera dalla sindaca Francesca Bedogni e dal vice Matteo Franzoni in un’apposita assemblea pubblica organizzata dall’amministrazione comunale. L’appuntamento è dalle ore 20.45 in sala civica Arduini.

Saranno presenti anche i tecnici del Comune e dell’Azienda speciale CavriagoServizi che spiegheranno nel dettaglio quali sono gli interventi che saranno realizzati nei prossimi mesi per la manutenzione e la cura del paese, a quanto ammonta l’investimento economico previsto per asfaltare le strade, quali sono i criteri di scelta delle priorità.