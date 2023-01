Asfalto viscido, raffica di incidenti nel Reggiano

L'incidente a Gavassa

Reggio Emilia, 23 gennaio 2023 – Diversi incidenti sono stati favoriti dall’asfalto reso viscido dalla pioggia, a tratti trasformata in nevischio, in città. Il più grave nel primo pomeriggio con lo schianto tra due auto, in via Vertoiba a Gavassa. A riportate i traumi più gravi è stata una donna di 62 anni, accompagnata in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio con ferite giudicate piuttosto serie. Meno gravi i traumi per un uomo di 75 anni e una donna di 76 anni. Sul posto le ambulanze dei Croce rossa, Croce verde, l’automedica e i vigili del fuoco, oltre alla polizia locale. In mattinata schianto tra auto pure a Fogliano, in via Fermi. Cinque le persone coinvolge, quattro delle quali portate in ospedale a Reggio. Si tratta di un uomo di 73 anni, di due donne di una donna di 40 e 69 anni (con traumi di media gravità) e due bambini di 7 e 9 anni (con traumi lievi), oltre a un uomo quarantenne rimasto praticamente illeso. Sul posto anche la polizia locale per effettuare gli accertamenti tecnici sulla dinamica dello schianto. Diverse le sbandate fuori strada, senza gravi conseguenze, avvenuti tra la città e l’Appennino, soprattutto per l’asfalto viscido per la neve.