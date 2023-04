Asili e scuole d’infanzia Crollate le liste d’attesa "Merito di nuovi posti e contributi alle rette"

Dal 2022 a oggi i bambini in lista d’attesa per un posto nei nidi e nelle scuole di infanzia di Reggio sono scesi da 240 a 81. Merito di alcune riconversioni di posti – 77 quelli offerti in più di cui 71 coperti – e dei contributi ad hoc della Regione per abbattere le rette (per le famiglie con Isee entro i 26mila euro) di cui hanno beneficiato l’anno scorso 1.300 nuclei. È quanto emerso dalla riunione della commissione ’Scuola’, giovedì sera, sul bilancio consuntivo dell’Istituzione che gestisce i servizi educativi 0-6 anni organizzati nel sistema integrato delle strutture pubbliche e convenzionate. Dal punto di vista finanziario, con economie di spesa e maggiori entrate da fondi di Stato e Regione, l’ente ha chiuso l’esercizio del 2022 con un disavanzo positivo di 664mila euro.

Tra gli altri dati illustrati quelli dei tassi di scolarizzazione, che nel Comune di Reggio si mantengono in cima alle classifiche nazionali: 55% per i nidi e 97% nelle scuole di infanzia. È stato poi candidato al Pnrr un nuovo polo scolastico, che metterà a disposizione ulteriori 180 posti. Il 2022, commenta l’assessore all’educazione Raffaella Curioni, "è stato connotato in parte ancora dall’emergenza sanitaria". Ma "nonostante questo possiamo registrare una tenuta del progetto pedagogico educativo e, nello stesso tempo, una capacità di innovazione di alta qualità". Inoltre, sottolinea Curioni "siamo riusciti a confermare le rette inclusive, riprendere i tempi lunghi e i servizi estivi e ad abbattere le liste d’attesa, per dare risposta ad una domanda in crescita anche durante il covid".