Asili gratis, tempo lungo e più welfare

Al di là di ogni retorica e di ogni mazzolino di mimosa; ancora prima di iniziare a parlare di una (lontanissima) parità nel mondo occupazionale – basti guardare ai dati diffusi dai sindacati sul divario di retribuzione di uomini e donne, nello stesso ruolo, per la metalmeccanica ad esempio –, bisognerebbe ragionare sul fatto che ci sono pilastri sociali da cui non si può prescindere per costruire le fondamenta della vera emancipazione: asili gratis (per davvero, non solo in campagna elettorale), scuole a tempo lungo garantite e un welfare aziendale che sia rivolto in misura maggioritaria a chi svolge da sempre, in primis, il lavoro di cura domestica. Oltre a tutto il resto.