Asili nella tempesta "Troppi precari, sforato il budget: ora si rischia l’esternalizzazione"

"Per le scuole 0-6 anni a Reggio si profila una tempesta perfetta, ma prevista", afferma Rosamaria Papaleo, segretaria generale Cisl Emilia Centrale. A rischio è la possibilità di garantire la presenza di personale nelle scuole più belle del mondo. "Nell’istituzione ci sono circa 50 posti di ruolo non coperti – sottolinea Fabio Bertoia, segretario generale Cisl Fp Emilia Centrale -. A causa di questa carenza si utilizza personale precario ben oltre la soglia fisiologica legata a sostituzioni per lunghe malattie o maternità, ma anche per i posti che dovrebbero essere ricoperti di ruolo. Si sommano, a ciò, le sostituzioni per la copertura delle malattie brevi. La conseguenza è che, nel Comune di Reggio, il costo legato al personale a tempo determinato rischia di sforare di circa 600mila euro quello consentito dalla normativa".

"A questo si aggiunge – prosegue Bertoia – il fatto che in quel capitolo ricadano i costi dei cosiddetti art.90, gli incarichi fiduciari che nel tempo hanno visto un aumento di spesa e oggi pesano negativamente rischiando di compromettere la qualità di un servizio fondamentale come quello educativo. Se la norma non cambia, entro pochi mesi lo sforamento del tetto previsto porterebbe al blocco di tutte le assunzioni dell’intero Comune, col rischio di perdere le 15 insegnanti che dovrebbero arrivare dal concorso fatto con Modena. Ovvio che questa ipotesi non può neppure essere contemplata, sarebbe come fare harakiri".

Prosegue la Cisl: "Il problema sarebbe risolvibile assumendo personale a tempo indeterminato, ma nulla è semplice, le modalità di reclutamento nel pubblico impiego sono complesse, e le professionalità non sufficienti. La politica su questo tema non è stata lucida, non ha gestito la situazione per tempo, pensando forse che si risolvesse da sola. Ora i nodi vengono al pettine. Qualora attraverso proposte di emendamento non si riuscisse a cambiare la norma introducendo deroghe ai tetti di spesa (come fatto durante il periodo Covid), l’ipotesi dell’Amministrazione comunale reggiana, più o meno esplicitata, sarebbe di una gestione indiretta (in pratica una esternalizzazione) tramite cooperazione sociale, per i servizi ai bambini con diritti speciali, attualmente gestita direttamente, ma quasi all’87% da personale a tempo determinato, ossia 70 persone".

"Noi saremo contrari - conclude Bertoia -, sia perché la salvaguardia del ruolo pubblico è dovuta come ulteriore elemento di garanzia anche verso i fragili, sia perché rischierebbe di venir meno una vera integrazione del bambino rispetto ad un modello educativo che caratterizza Reggio Emilia Approach".

Domani è convocata l’assemblea personale dei nidi e delle scuole della Cisl Fp.