Asili, sciopero programmato delle mense Cir: "L’amministrazione ha creato problemi alle famiglie"

"Abbiamo fatto mille proposte al Comune dopo aver saputo dello sciopero della Cir, con ovvie conseguenze per le mense scolastiche. Eppure per l’amministrazione non ne andava bene una. Hanno volutamente creato un problema alle famiglie e il risultato è presto detto: non solo paghiamo la retta, ma anche la babysitter perché dalle 11,30 in poi nessuno era più in grado di gestire i nostri figli". Si sfoga via social Anna, una delle mamme che ha attaccato direttamente l’amministrazione casalgrandese per la cattiva gestione del già annunciato sciopero Cir, andato in scena ieri in tutta la provincia. Una problematica su cui è intervenuto a sostegno anche il Pd locale, attraverso il capogruppo Matteo Balestrazzi (nella foto): "In altri comuni sono state trovate soluzioni: a Scandiano è stato richiesto a Cir di fornire il giorno prima il ‘sacchetto di emergenza’ (tonno, crackers, cibi non deperibili); sempre a Scandiano, il sindaco ha fatto arrivare la pizza a scuola. A Casalgrande invece il nido comunale e la scuola d’infanzia sono state le uniche strutture a chiudere alle 11,30. E a rimetterci sono le famiglie. D’altronde l’amministrazione spende belle parole, ma quando arriva un piccolo disagio allarga le braccia e resta a guardare…".

ste. c.